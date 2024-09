Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: retard dans l'ouverture de magasins information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - URW annonce que l'ouverture du magasin Westfield Hamburg-Überseequartier sera reportée à la fin du premier trimestre 2025. Le retard dans l'ouverture des magasins entraînera des coûts supplémentaires estimés à 100 millions d'euros.



Le retard par rapport à l'ouverture précédemment annoncée du 17 octobre 2024 permet de disposer d'un délai supplémentaire nécessaire pour achever la phase de mise en service du projet.



Cela concerne principalement les éléments opérationnels tels que la sécurité incendie et la sécurité des personnes et d'autres systèmes mécaniques, électriques et de plomberie (MEP).



Le groupe déterminera une nouvelle date d'ouverture en consultation avec les locataires.



Au 13 septembre 2024, plus de 75 % des unités louées sont prêtes à ouvrir ou en phase avancée d'achèvement.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76,12 EUR Euronext Paris -1,96%