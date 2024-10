Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: partenariat tripartite concernant le marché du travail information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce s'associer à 'France Travail' et à 'Les entreprises s'engagent' pour renforcer son engagement en matière d'emploi et d'insertion.



Ce partenariat tripartite facilite la connexion entre les agences de France Travail et les centres URW, ainsi que la mise en place de recrutements inclusifs lors de sessions de job dating.



À l'occasion de ' URW for Jobs ', 13 sessions de job dating auront lieu en octobre, offrant des postes variés (CDI, CDD, alternance, stage) dans différents secteurs.



Le groupe Adecco participera avec un outil d'intelligence artificielle pour aider à la création de CV.



Un accent particulier sera mis sur les anciens salariés mobilisés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui bénéficieront d'opportunités professionnelles adaptées à leurs compétences acquises.





