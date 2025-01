URW: ouverture d'un centre à Hambourg en avril information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - URW ( Unibail-Rodamco-Westfield ) annonce que l'ouverture commerciale de Westfield Hamburg-Überseequartier aura lieu le 8 avril prochain, date choisie 'en collaboration avec les locataires et s'alignant sur le calendrier commercial du printemps'.



'Des progrès significatifs ont été réalisés en matière de mise en service, les systèmes mécaniques, électriques et de plomberie (MEP) du projet étant maintenant dans la phase finale d'essai et d'inspection', précise le groupe immobilier.



Les locations au détail s'élèvent actuellement à 94%, avec un fort intérêt pour les unités restantes. De plus amples détails concernant les événements d'ouverture doivent être annoncés localement avant l'ouverture.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 75,72 EUR Euronext Paris 0,00%