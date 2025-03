URW: offre de rachat sur deux souches de dette hybride information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mercredi le lancement d'une offre de rachat sur certains de ses titres hybrides en circulation, ainsi qu'une nouvelle émission de titres hybrides libellés en euros.



Le groupe d'immobilier commercial indique qu'il prévoit d'exercer son option de remboursement concernant une souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 995 millions d'euros, affichant une première date de remboursement anticipé en 2028.



L'offre de rachat doit également porter sur ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 750 millions d'euros, ayant elle une première date de remboursement anticipé en 2026.



En procédant en parallèle au lancement d'une nouvelle émission de titres hybrides, URW compte refinancer son portefeuille de dette hybride, en réduire le taux d'intérêt moyen et en prolonger la maturité.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76,8800 EUR Euronext Paris +0,37%