URW: nouveaux progrès dans le désendettement

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce de nouveaux progrès dans son désendettement, avec des ventes d'actifs régionaux en Europe et aux États-Unis pour 0,5 milliard d'euros, et une décote combinée de -3,9% par rapport à la dernière valeur comptable.



Le groupe immobilier a ainsi conclu un accord pour céder Pasing Arcaden, un centre commercial de 46.300 m² à Munich ainsi qu'environ 7.000 m² de bureaux et de logements, à Ingka Centres, pour un prix net de 388 millions d'euros (à 100%, part URW 51%).



En outre, URW a finalisé la vente de Westfield Annapolis, dans l'Etat américain du Maryland, à un consortium de partenaires industriels comprenant Centennial et Sandeep Mathrani, pour 160 millions de dollars (à 100%, part URW 55%).





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,64 EUR Euronext Paris +0,03%