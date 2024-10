Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: nouveau directeur sûreté et gestion de crise du Groupe information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 12:38









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce avoir nommé Florent Hivert au poste de Directeur sûreté et gestion de crise Groupe à partir du 1er octobre 2024.



Ancien officier supérieur de l'Armée de Terre, Florent Hivert sera responsable de la définition et de la mise en oeuvre de la politique de sûreté et de gestion de crise du Groupe, en collaboration avec les directions opérationnelles des différents pays.



Ses missions incluront l'adaptation des orientations de sûreté aux risques émergents, la coordination des formations, et l'élaboration de la stratégie de gestion de crise.





