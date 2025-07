URW: nette hausse des bénéfices, le titre réagit information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 11:37









(Zonebourse.com) - URW a enregistré un résultat net part du groupe de 796 ME au deuxième trimestre 2025, en hausse de 32,5 % par rapport aux 601 ME du T2 2024.



Cette performance est portée par la croissance des revenus locatifs (+5,3 % à 958 ME), la réduction des frais financiers nets (-12,6 % à 310 ME) et des plus-values de cession de 241 ME sur le trimestre.



Le chiffre d'affaires total s'établit à 1115 ME, soutenu par la bonne performance des centres commerciaux en Europe continentale (+5,6 %) et le redressement progressif de l'activité aux États-Unis. Le taux d'occupation global s'améliore à 96,6 %, contre 95,3 % un an plus tôt.



L'EBITDA consolidé atteint 1004 ME, en hausse de 6,5 %, bénéficiant de la croissance organique des loyers et d'un bon contrôle des charges. Le résultat net récurrent (RNR) semestriel ressort à 636 ME (+10,7 %), soit un BPA RNR de 9,57 E (+10,8 %).



Le free cash flow s'élève à 728 ME (+13,9 %), confirmant la solidité des fondamentaux financiers du groupe.



Jean-Marie Tritant, CEO, souligne ' une performance solide, qui valide notre stratégie centrée sur l'optimisation du portefeuille, la discipline financière et la montée en gamme de nos destinations phares. '



URW confirme son objectif de BPA RNR 2025 entre 10,20 et 10,40 E et indique poursuivre ses efforts de désendettement (LTV à 38 %) et de transformation de ses actifs.



Le titre s'arroge plus de 2% à la Bourse de Paris après cette publication.





