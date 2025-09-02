 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
URW lance une nouvelle émission hybride, rachète des titres existants
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 12:02

(Zonebourse.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle émission de titres hybrides libellés en euros, accompagnée d'une offre de rachat ciblant une partie de ses instruments hybrides existants.

Le groupe d'immobilier commercial prévoit d'émettre des obligations hybrides perpétuelles subordonnées, à taux fixe révisable, avec une première option de remboursement au bout de six ans ('Perp-NC6'), une opération dont les fonds serviront en partie à financer le rachat de ses titres hybrides perpétuels 2,875% Perp-NC 2026 d'un montant de 750 millions d'euros.

Le prix d'émission des nouvelles obligations doit être annoncé dans la journée, tandis que l'offre de rachat expirera le 9 septembre.

Avec cette transaction, URW dit vouloir gérer de manière 'proactive' sa structure de capital hybride tout en rallongeant la maturité de sa dette.

A ce jour, le groupe dispose d'environ 1,665 milliard d'euros d'obligations hybrides en circulation, un encours que le groupe compte ramener à 1,5 milliard d'euros d'ici à avril 2026 en exerçant l'option de remboursement sur les titres 'NC2026' restants.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
