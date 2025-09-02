URW lance une nouvelle émission hybride, rachète des titres existants
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 12:02
Le groupe d'immobilier commercial prévoit d'émettre des obligations hybrides perpétuelles subordonnées, à taux fixe révisable, avec une première option de remboursement au bout de six ans ('Perp-NC6'), une opération dont les fonds serviront en partie à financer le rachat de ses titres hybrides perpétuels 2,875% Perp-NC 2026 d'un montant de 750 millions d'euros.
Le prix d'émission des nouvelles obligations doit être annoncé dans la journée, tandis que l'offre de rachat expirera le 9 septembre.
Avec cette transaction, URW dit vouloir gérer de manière 'proactive' sa structure de capital hybride tout en rallongeant la maturité de sa dette.
A ce jour, le groupe dispose d'environ 1,665 milliard d'euros d'obligations hybrides en circulation, un encours que le groupe compte ramener à 1,5 milliard d'euros d'ici à avril 2026 en exerçant l'option de remboursement sur les titres 'NC2026' restants.
Valeurs associées
|86,4200 EUR
|Euronext Paris
|-2,77%
