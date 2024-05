Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: l'extension du Westfield CNIT de la Défense inaugurée information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a dévoilé jeudi les 45 nouveaux commerces de l'extension de son centre commercial Westfield CNIT de la Défense, un lieu contigu à la nouvelle gare du RER E.



Avec cette inauguration, l'ensemble va proposer plus de 9.000 m2 de commerces supplémentaires, dont des enseignes telles que Yann Couvreur Café, Pierre Hermé, Carrefour City, Foot Locker, KFC ou Starbucks.



Le projet, dont la restructuration avait démarré en 2020, était né de l'opportunité associée à la construction, sous le bâtiment, d'une gare conçue dans le cadre du projet EOLE.



Le prolongement du RER E à l'ouest de la région parisienne, jusqu'à Mantes-La-Jolie, doit en effet se traduire à terme par un trafic de près de 70.000 usagers par jour.



Avec ce troisième niveau, le Westfield CNIT s'étendra dorénavant sur près de 37.400 m2 de commerces.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris -0.57%