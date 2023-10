Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client URW: hausse de l'activité sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 18:58









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) publie un chiffre d'affaires (IFRS) de 2322 ME sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 3,7% par rapport à la même période un an plus tôt (+11,7% à périmètre constant).



L'activité (IFRS) progresse dans toutes les divisions avec +6% pour les Centres commerciaux, +12,4% pour les Bureaux & Autre, +5,6% pour les Congrès et expositions ainsi que +5,3% pour les Services immobiliers et autres activités.



'Nous avons encore progressé en matière de désendettement grâce à des ventes d'actifs aux États-Unis et en Europe, et continuons de bénéficier d'un un coût de la dette faible et maîtrisé ainsi que d'une liquidité supérieure à 36 mois', ajoute Jean-Marie Tritant, le directeur général.

Concrètement, URW dispose de 13,2 milliards d'euros de trésorerie et de lignes de crédit disponibles.



La forte activité de location au cours des 9 premiers mois de 2023 confirme la demande continue des détaillants pour les emplacements URW, avec 1 685 transactions signées au 9M-2023, en hausse de +5,5% sur un an.



Dans ce contexte, URW cible un Résultat Récurrent Ajusté par Action (AREPS) 2023 d'au moins 9,50 euros.





