URW: hausse de 3,7% du CA à 942,8 ME au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires pour la période du 1er trimestre 2024 s'est élevé à 942,8 millions d'euros, en hausse de 3,7% par rapport à l'année précédente. A périmètre constant, le chiffre d'affaires est en hausse de +10,5%.



La baisse du chiffre d'affaires de la promotion immobilière et de la gestion de projets est principalement liée à l'échelonnement des projets, en particulier Coppermaker Square. Le groupe s'attend à ce que la contribution de cette activité en année pleine soit conforme à celle de 2023.



Au 31 mars 2024, la position de liquidité du Groupe s'élevait à 13,0 milliards d'euros, dont 5,0 milliards d'euros de trésorerie. La position de trésorerie du Groupe a diminué de -0,7 MdE par rapport au 31 décembre 2023.



La dette financière nette du groupe s'élevait à 21,6 milliards d'euros à la fin du mois de mars, en ligne avec le niveau de décembre 2023 à taux de change constant.



Le groupe confirme son objectif de résultat récurrent ajusté par action pour 2024 dans une fourchette de 9,65 E à 9,80 E par action.





