URW: feuille de route dévoilée pour la période 2025-2028 information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 09:43









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a dévoilé mercredi les objectifs de son nouveau plan stratégique à trois ans, qui prévoit notamment la distribution aux actionnaires d'un montant cumulé de plus de 3,1 milliards d'euros.



Le groupe d'immobilier commercial a l'intention de présenter aujourd'hui sa feuille de route pour la période 2025-2028, baptisée 'A Platform for Growth', à l'occasion de sa journée investisseurs.



Dans le cadre du programme, URW dit viser une progression annuelle de comprise entre 5,8% et 6,6% de son excédent brut d'exploitation (EBE) d'ici à 2028.



Au-delà de l'augmentation des loyers, de l'amélioration de son taux d'occupation et de gains de parts de marché, le promoteur dit vouloir faire progresser ses revenus dans le 'retail media' et générer de nouveaux revenus grâce à son activité de licence de marque.



Il vise aussi une 'allocation rigoureuse du capital' avec des dépenses d'investissement de l'ordre de 600 millions d'euros par an à partir de 2026.



Son ratio d'endettement (LTV) devrait ainsi s'établir autour de 40% à horizon 2028 avec un ratio dette nette/EBE d'environ 8x.



Le groupe confirme sa prévision d'un résultat net récurrent par action ajusté (RNRAPA) pour 2025 compris entre 9,30 et 9,50 euros, qui devrait baisser à 9,15 euros en 2026 sous l'effet de ses récentes cessions.



Il prévoit ensuite une croissance annuelle de 3% à 5% censée porter son RNRAPA entre 9,70 et 10,10 euros en 2028.



Sur la base de ces prévisions, Unibail compte proposer une distribution de 4,50 euros par action au titre de l'exercice fiscal 2025, en augmentation d'environ 30% par rapport à 2024, puis un taux de distribution de 60% pour 2026 avant un taux normalisé de 60% à 70% à compter de 2027.



Au total, URW prévoit un montant cumulé de distribution d'au moins 3,1 milliards d'euros pour les exercices fiscaux 2025 à 2028.



Visiblement satisfaits de la visibilité apportée par ces perspectives, les investisseurs portaient le titre en hausse de 0,5% mercredi matin en Bourse de Paris, après une ouverture sur des gains de plus de 2%.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76,4200 EUR Euronext Paris +1,25%