URW: expansion de la division Westfield Rise aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 18:27









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annonce l'expansion aux Etats-Unis de 'Westfield Rise', sa division interne de médias et d'expériences.



Créée en 2022, Westfield Rise aide les marques à établir des liens transformationnels avec des millions de consommateurs prêts à dépenser chaque année, grâce à des médias dynamiques, des expériences immersives, des événements emblématiques de Westfield et des intégrations stratégiques.



' Avec Westfield Rise, nous offrons aux marques une vitrine mondiale dans les villes les plus influentes du monde. Cette expansion leur permet d'atteindre près d'un milliard de visiteurs dans nos centres à travers une seule plateforme puissante', commente Anne-Sophie Sancerre, directrice clientèle et commerce de détail d'URW.



Parallèlement à cette expansion, Westfield Rise lance son réseau IXD (Immersive Experiential Display) aux États-Unis, une plateforme média de pointe destinée à mettre en valeur les plus grandes marques mondiales.









