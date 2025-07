URW: cession de La Société de Tayninh information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 09:00









(Zonebourse.com) - La Société de Tayninh indique qu' Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a signé un contrat pour la cession de sa participation, soit près de 97,7% du capital et des droits de vote, aux investisseurs Nuku Hiva Holding et Quatre Vingt Dix.



La transaction est soumise plusieurs opérations préalables, notamment de réduction de capital et de distribution exceptionnelle de primes et réserves pour un montant d'environ 18 millions d'euros, soit environ 1,96 euro par action.



La cession du bloc majoritaire par URW sera réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 500.000 euros sur une base cash free/debt free (soit environ 0,11 euro par action après versement de la distribution).



Le prix définitif par action sera déterminé à la date de réalisation de la cession. Prévue en octobre/novembre 2025, celle-ci interviendra après la mise en oeuvre de la distribution par La Société de Tayninh.



Les acquéreurs déposeront auprès de l'AMF, une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital, à un prix par action identique à celui versé à URW, mais n'ont pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.





