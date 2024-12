URW: cession de 80% de la tour Trinity à Norges Bank information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé vendredi soir avoir trouvé un accord en vue de céder 80% de sa tour de bureaux Trinity, située à la Défense, à Norges Bank Investment Management, le gestionnaire du fonds souverain norvégien.



Le groupe d'immobilier commercial précise que la transaction est basée sur une valeur totale de l'ordre de 450 millions d'euros, ce qui va lui permettre de réduire sa dette nette de 350 millions.



Avec cette opération, URW dit avoir sécurisé 1,3 milliard d'euros de cessions d'actifs en 2024, correspondant à un montant équivalent au niveau de la diminution de son endettement.



Le promoteur indique qu'il poursuit par ailleurs des 'discussions actives' en vue de se séparer d'autres actifs de son portefeuille, toujours dans le cadre de son plan de désendettement.



L'opération prévoit la création d'une co-entreprise, via laquelle URW continuera de s'occuper de la maintenance de cet ensemble de 49.900 mètres carré, qui avait été livré en 2020.



La cession devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2025.



A la Bourse de Paris, l'action Unibail-Rodamco-Westfield cédait 0,5% lundi matin dans les premiers échanges.





