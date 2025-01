URW: cession de 25% d'un centre commercial à Prague information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé vendredi avoir cédé une participation de 25% au sein du capital de son centre commercial Centrum Cerny Most, situé à Prague, aux fonds Upvest et RSJ Investments.



Le groupe d'immobilier commercial indique dans un communique que la transaction s'est basée sur un prix total valorisant 100% de l'ensemble à 553 millions d'euros.



La société, qui cherche à se désendetter, précise que l'opération, qui porte à quelque 1,6 milliard d'euros le programme de cessions engagé depuis janvier 2024, va lui permettre de réduire sa dette nette d'environ 100 millions d'euros.



URW souligne qu'il mène actuellement d'autres discussions 'actives' afin de poursuivre son plan de désendettement.



Aux termes de l'accord, la foncière continuera de gérer le centre commercial, l'un des plus fréquentés de Prague avec une superficie de 85.000 m2 devant passer à 94.000 m2 l'an prochain à l'issue de son projet d'extension.



Les partenaires comptent créer une co-entreprise autour de l'actif, Upvest et RSJ Investments disposant par ailleurs d'une option pour prendre une part additionnelle de 24% du capital à un horizon de deux ans.





