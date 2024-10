Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client URW: activité en hausse de 4% sur neuf mois information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 18:38









(CercleFinance.com) - URW publie un chiffre d'affaires de 2415 ME au titre des 9 premiers mois de l'année, en hausse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Jean-Marie Tritant, directeur général, met en avant 'une performance opérationnelle continue solide', avec une tendance de chiffre d'affaires positive dans toutes les activités.



'Cette performance est soutenue par une activité de location dynamique, alors que les ventes des détaillants restent robustes dans les centres commerciaux d'URW', indique-t-il.



'Nous avons désormais complété ou sécurisé 0,8 milliard d'euros de transactions de cession en 2024 dans le cadre de notre désendettement en cours et continuons de progresser sur notre pipeline de développement', ajoute le responsable.



URW rapporte qu'en se basant sur la performance réalisée au cours des neuf premiers mois de 2024, le résultat net ajusté récurrent par action (AREPS) du Groupe pour 2024 devrait se situer à la limite supérieure de ses prévisions, entre 9,65 E et 9,80 E.



Ces prévisions n'incluent pas les cessions majeures aux États-Unis. Le Groupe ne prévoit pas de détérioration significative de l'environnement macroéconomique et géopolitique. Les prévisions fournies par le Groupe en février concernant les distributions aux actionnaires restent inchangées.







Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,28 EUR Euronext Paris +0,60%