URW: accord pour accueillir Summit à la tour Triangle information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) et AXA IM ALTS, agissant pour le compte de ses clients, font part d'un accord avec Summit Entertainment Ventures, pour 'apporter son savoir-faire en matière d'expérience immersive aux quatre derniers étages de Triangle'.



'Summit Entertainment Ventures opère le SUMMIT One Vanderbilt à New York, célèbre destination artistique et culturelle qui a accueilli plus de six millions de visiteurs depuis son ouverture en octobre 2021', soulignent-ils.



Faisant suite à l'accord avec Radisson Hotel pour un hôtel de 128 chambres décoré par le duo de designers Dion & Arles, cet accord avec Summit Entertainment Ventures 'confirme l'attractivité du projet Triangle, bien avant son ouverture', selon URW.





