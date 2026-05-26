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Ursula Marchioni nommée responsable multi-actifs et solutions conseil pour l'Europe
information fournie par AOF 26/05/2026 à 09:59

(Zonebourse.com) - Vanguard annonce la nomination de Ursula Marchioni au poste de responsable multi-actifs et solutions conseil pour l'Europe. Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, ellei supervisera les activités de Model Portfolio Solutions (MPS) et les équipes multi-actifs de Vanguard, ainsi que l'Advisory Research Centre (ARC) et l'équipe Portfolio Analytics & Consulting.

Ursula Marchioni rejoindra l'équipe de direction européenne et reportera à Jon Cleborne, responsable Europe. Elle apporte une solide expérience dans l'investissement multi-actifs, les solutions de portefeuille et l'accompagnement des conseillers financiers à travers l'Europe.

Elle occupait précédemment le poste de managing director chez BlackRock, où elle dirigeait les activités Investment and Portfolio Solutions pour la région EMEA.

Avant de rejoindre BlackRock, Ursula a occupé différentes fonctions chez Crédit Suisse, Société Générale et KPMG. Elle est diplômée en physique de l'Université de Trente.

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