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URGENT-Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre pour avril chutent à l'expiration, selon les données de l'ICE
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Urgent)

Les livraisons de gasoil à faible teneur en soufre LGOc1 pour avril ont chuté à 1 568 lots ou 156 800 tonnes à l'expiration, contre 265 900 lots en mars, selon les données de l'Intercontinental Exchange vendredi.

Le contrat a expiré à 1 320,25 la tonne.

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