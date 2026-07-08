URGENT-Coty met fin prématurément à sa licence Gucci afin de lever des fonds pour son redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des détails et du contexte sur l'accord)

Coty COTY.N a annoncé mardi avoir accepté de restituer la licence Gucci Beauty à Kering PRTP.PA pour environ 400 millions de dollars, mettant ainsi fin à l'accord avec environ un an d'avance, alors que le groupe américain de cosmétiques lève des fonds pour réduire sa dette et investir dans ses marques phares.

La société new-yorkaise utilisera la majeure partie du produit de la vente pour rembourser sa dette, une partie des fonds étant réservée à des investissements dans des marques phares telles que BOSS et Marc Jacobs, a indiqué une source proche du dossier. Les actions du propriétaire de CoverGirl sont restées pratiquement inchangées dans les échanges après clôture, mais ont perdu plus de 80% de leur valeur depuis le début de l’année 2024, alors que la société est confrontée à une faible demande et à la concurrence sur le marché grand public des produits de beauté, dans un contexte de transition à la tête de l’entreprise.

Cet accord intervient alors que Coty restructure ses activités afin d’améliorer sa rentabilité, après avoir lancé une révision stratégique de sa division beauté grand public en septembre dernier, qui pourrait déboucher sur la vente de marques , notamment CoverGirl et Rimmel.

Conformément aux termes de l’accord, Coty continuera d’exploiter Gucci Beauty au moins jusqu’au 30 juin 2027. La licence initiale devait expirer en 2028.

La transaction comprend un paiement initial de 250 millions de dollars, 150 millions de dollars dus au plus tard le 30 septembre 2027, ainsi que jusqu’à 30 millions de dollars de primes liées aux performances, destinées à assurer une transition en douceur.

Ce paiement supplémentaire vise à favoriser une transition en douceur, a déclaré cette source, ajoutant: "Kering paie Coty pour satisfaire L’Oréal."

Coty vendra également à Kering les stocks existants de Gucci Beauty et s’attend à devoir s’acquitter d’environ 30 millions de dollars d’impôts au titre de cette transaction.

Cette opération fait suite à l’accord conclu l’année dernière entre Kering et L’Oréal OREP.PA dans le secteur de la beauté, qui comprenait les droits à une licence à long terme pour Gucci Beauty après l’expiration du contrat actuel de Coty.

En février , le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, avait confirmé que des discussions étaient en cours entre Kering et Coty et avait exprimé son intérêt pour obtenir l'accès à cette licence avant son expiration en 2028.

Les analystes considèrent les parfums Gucci comme le joyau du portefeuille beauté de Kering, avec le potentiel de reproduire la forte croissance que L'Oréal a réalisée avec Saint Laurent.

La licence Gucci est l’un des actifs les plus précieux de Coty depuis que la société a racheté les marques de beauté de Procter & Gamble en 2016, le chiffre d’affaires de la marque ayant progressé de plus de 60% depuis 2019. Sous la direction de son directeur général par intérim, Markus Strobel, Coty rationalise son portefeuille afin de renforcer sa stratégie axée sur ses marques phares.