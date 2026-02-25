Urban Outfitters en hausse après un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels dépassant les prévisions

25 février - ** Les actions du distributeur de vêtements Urban Outfitters URBN.O ont augmenté de 3 % à 67,42 $ après la cloche

** La société dépasse les estimations de ventes et de bénéfices trimestriels grâce à de solides résultats dans les segments de la vente au détail, de l'abonnement et de la vente en gros

** Les ventes du 4ème trimestre s'élèvent à 1,80 milliard de dollars contre 1,79 milliard de dollars estimé - données compilées par LSEG

** BPA trimestriel ajusté de 1,43 $ par rapport aux estimations de 1,26 $

** Les ventes au détail annuelles s'élèvent à 5,28 milliards de dollars, soit une hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente

** URBN a augmenté de 37% en 2025