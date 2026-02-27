Portugal: l'inflation repart à la hausse en février, à 2,1%

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Les prix à la consommation au Portugal sont repartis à la hausse en février, à 2,1% sur un an, contre 1,9% en janvier, sous l'effet notamment de la hausse des produits alimentaires, selon une estimation provisoire publiée vendredi par l'Institut national des statistiques (INE).

Cette hausse s'explique principalement par la montée des prix des produits alimentaires non transformés, qui ont bondi de 6,6% en glissement annuel, précise l'office portugais des statistiques.

A l'inverse, les prix des produits énergétiques ont reculé de 2,2% sur cette période.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a légèrement augmenté de 0,1%.

L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a également enregistré une hausse de 2,1% sur un an, après 1,9% en janvier.

Selon les prévisions inscrites au budget de l’État, l'inflation devrait s'établir en moyenne à 2,1% en 2026, confirmant une tendance à la stabilisation, après un taux de 2,3% en 2025 et de 2,4% en 2024.

Par ailleurs, l'INE a confirmé une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 1,9% en 2025, après 2,2% l'année précédente.

La croissance a été principalement soutenue par la demande intérieure, qui a été "supérieure à celle de l'année précédente", portée par "une accélération des dépenses et de la consommation finale", souligne l'Ine.

Au quatrième trimestre 2025, le PIB a progressé de 0,9% par rapport au trimestre précédent et de 1,9% sur un an, selon cette deuxième estimation.

Pour 2026, le gouvernement portugais et la banque centrale prévoient une accélération de la croissance à 2,3%.