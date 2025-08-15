urban-gro Inc devrait afficher une perte de 24 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* urban-gro Inc UGRO.OQ UGRO.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 15 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2024

* La société basée à Lafayette Colorado devrait annoncer une baisse de 4,7% de ses revenus à 17,945 millions de dollars contre 18,84 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour urban-gro Inc est une perte de 24 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour urban-gro Inc est de 3,00 $, soit environ 86,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,40 $

15 août - Ce résumé a été généré par machine le 15 août à 20:20 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)