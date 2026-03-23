Uranium Energy progresse grâce à l'avancement de ses projets dans le Wyoming et au Texas

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23 mars - ** Les actions de la société minière Uranium Energy Corp UEC.A augmentent de 1,32% à 12,25 dollars avant bourse

** La société affirme qu'elle a obtenu l'approbation réglementaire de l'État et qu'elle a commencé à exploiter trois collecteurs supplémentaires au champ de captage 11 à Christensen Ranch

** La société indique qu'un autre collecteur est en attente d'approbation réglementaire et que trois autres sont en cours de construction, augmentant ainsi la capacité du Wyoming, tandis que sa mine Burke Hollow, dans le sud du Texas, est prête à démarrer en attendant l'approbation finale de l'État

** Au début du mois, l'unité détenue à 100 % par l'UEC a reçu un numéro de dossier de la Commission américaine de réglementation nucléaire (NRC) pour son projet d'installation de conversion de l'uranium.

** Jusqu'à la dernière clôture, UEC a progressé de 3,5 % depuis le début de l'année