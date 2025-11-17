Uranium Energy glisse après avoir annoncé des plans de vente d'actions pour un montant de 600 millions de dollars

17 novembre -

** Les actions d'Uranium Energy UEC.A ont baissé de 2 % à 11,36 dollars lundi matin, la société cherchant à obtenir des capitaux supplémentaires

** Les actions d'UEC ont chuté de 13,7 % à 10 $, leur niveau le plus bas depuis le 22 août, avant de limiter les pertes

** Le producteur d'uranium basé à Corpus Christi, au Texas, a , dans un

a dévoilé vendredi en fin de journée un programme de vente d'actions "at-the-market" (ATM) d'un montant maximum de 600 millions de dollars avec Goldman Sachs comme chef de file

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de toute vente à des fins générales et de fonds de roulement

** Le mois dernier, l'UEC a levé environ 204 millions de dollars () en vendant 15,5 millions d'actions à 13,15 dollars pour accélérer le développement d'une nouvelle installation américaine de raffinage et de conversion de l'uranium

** UEC a ~483,2 millions d'actions en circulation au 14 novembre pour une capitalisation boursière de 5,6 milliards de dollars

** Avec le mouvement en séance, les actions ont augmenté de ~70% depuis le début de l'année

** 8 sur 9

analystes évaluent l'action à "acheter", 1 à "conserver"; le PT médian est de 16 $, selon les données de LSEG