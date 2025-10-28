UPS vise une hausse de ses revenus et de sa marge opérationnelle ajustée au quatrième trimestre

(AOF) - UPS a généré des revenus de 21,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 22,2 milliards de dollars il y a un an. Mais ils dépassent les attentes : 20,83 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, les revenus ont diminué de 2,6%, principalement en raison d'une baisse attendue du volume. Sur ce trimestre, l'entreprise américaine de livraison et de logistique a affiché une marge opérationnelle ajustée consolidée de 10%, contre 8,9% il y a un an à la même période. Le bénéfice net est en repli en glissement annuel, passant de 1,53 milliard, à 1,31 milliard de dollars.

Le bénéfice dilué par action ajusté ressort à 1,74 dollar contre 1,76 dollar un an avant. Il est supérieur au consensus de 1,30 dollar.

Côté perspectives, pour le quatrième trimestre de 2025, UPS prévoit un chiffre d'affaires d'environ 24 milliards de dollars et une marge opérationnelle ajustée non-GAAP d'environ 11-11,5%.

Selon des données LSEG, les analystes tablent sur un revenu de 23,8 milliards de dollars.

