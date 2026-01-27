UPS va supprimer 30 000 emplois supplémentaires en raison de l'accélération des réductions de volume d'Amazon ; les actions augmentent

UPS continue de se débarrasser du volume de livraison d'Amazon qui génère de faibles marges

UPS prévoit de supprimer 30 000 emplois en 2026 par le biais de départs naturels et de rachats de chauffeurs

Prévisions de revenus pour 2026 supérieures à l'objectif de Wall Street

Charge de 137 millions de dollars liée à l'accélération du retrait de la flotte de MD-11

par Abhinav Parmar et Lisa Baertlein

United Parcel Service UPS.N supprimera jusqu'à 30 000 emplois et fermera 24 autres sites en 2026, a déclaré mardi la plus grande société de livraison de colis au monde , alors qu'elle réduit les livraisons pour Amazon.com AMZN.O dans le cadre d'une réorientation en cours vers des activités plus rentables.

Les actions de la société, qui a également annoncé des résultats pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street et prévu une augmentation surprise du chiffre d'affaires annuel, ont augmenté de 4 % dans les échanges de la mi-journée. Les actions de FedEx ont gagné 2,6 %.

"Nous sommes dans les six derniers mois de notre plan de réduction accélérée des livraisons d'Amazon et pour l'ensemble de l'année 2026, nous avons l'intention de réduire encore d'un million de pièces par jour tout en continuant à reconfigurer notre réseau", a déclaré la directrice générale Carol Tome lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, faisant référence au plan de l'entreprise visant à réduire les livraisons d'Amazon.

En janvier de l'année dernière,UPS a déclaré qu'elle accélérerait un plan visant à supprimer des millions de livraisons peu rentables pour le distributeur en ligne, son plus gros client et un rival de plus en plus important dans le domaine de la livraison, en qualifiant cette activité d'"extraordinairement dilutive" pour les marges. UPS et ses rivaux comme FedEx FDX.N ont dû faire face à une demande obstinément faible pour les services de livraison.

En 2025 , UPS a supprimé 48 000 emplois, lancé des rachats de conducteurs et fermé 93 bâtiments suite à la baisse du volume d'Amazon. Cette année, les suppressions d'emplois se feront par attrition et par une autre offre de rachat pour les chauffeurs à temps plein. Des licenciements ne sont pas prévus, a déclaré le directeur financier Brian Dykes.

UPS comptait environ 490 000 employés, dont près de 78 000 cadres, selon son rapport annuel 2024. Les chiffres relatifs à l'emploi en 2025 n'étaient pas immédiatement disponibles.

La main-d'œuvre d'UPS est syndiquée. Le directeur financier a déclaré qu'une grande partie des réductions proviendraient du fait que les postes ne seront pas pourvus lorsque les travailleurs à temps partiel quitteront l'entreprise.

Par ailleurs, la société s'efforce de stabiliser les volumes suite à la fin de des expéditions de commerce électronique en franchise de droits de douane, "de minimis", de faible valeur, en provenance de grands détaillants discount liés à la Chine, tels que Shein et Temu PDD.O .

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 89,7 milliards de dollars en 2026, contre 88,7 milliards de dollars en 2025. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de près de 88 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

UPS s'attend à ce que son chiffre d'affaires baisse au cours du premier semestre de l'année alors qu'elle achève la " descente en flèche " d'Amazon, puis à ce qu'il augmente séquentiellement au cours du second semestre, une fois les réductions terminées.

MEILLEUR RÉSULTAT AU TRIMESTRE DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

La période de pointe des expéditions pour les fêtes, de fin novembre à début janvier, est cruciale pour les transporteurs de colis car leurs volumes quotidiens moyens peuvent doubler, et les entreprises ajoutent souvent des suppléments saisonniers.

UPS a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 24,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations de 24 milliards de dollars. Sur une base ajustée, UPS a enregistré un bénéfice de 2,38 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, supérieur aux estimations de 2,20 dollars par action.

"UPS a généré un nouveau bénéfice trimestriel, principalement grâce à l'augmentation du revenu par pièce à la fois au niveau national et international, poursuivant le thème des prix plus élevés que prévu des derniers trimestres ", a déclaré Jonathan Chappell, analyste d'Evercore ISI.

En excluant Amazon, le volume de la haute saison a été mitigé, avec les petites et moyennes entreprises un peu plus fortes que prévu et les grands détaillants un peu plus faibles, a déclaré le directeur financier Dykes à Reuters.

"Nous avons légèrement baissé par rapport à l'année dernière", a-t-il déclaré.

Le revenu par pièce dans le segment domestique américain de la société a augmenté de 8,3 % malgré un volume global plus faible, tandis que le revenu international par pièce a augmenté de 7,1 %, bénéficiant de la tendance à privilégier les envois à plus forte marge.

UPS a également déclaré qu'elle mettrait hors service le reste de sa flotte de MD-11, soit plus de deux douzaines d'avions-cargos, d'ici à la fin de 2025, accélérant ainsi un plan déjà existant. Cette décision fait suite à l' accidentmortel d'un de ses MD-11 survenu en novembre . La livraison des Boeing BA.N 767 de remplacement est déjà prévue.

UPS a enregistré une charge de 137 millions de dollars après impôts, sans effet sur la trésorerie, liée à la mise au rebut de la flotte de MD-11.