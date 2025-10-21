 Aller au contenu principal
UPS va équiper 5 000 camions de livraison de la climatisation dans les zones de livraison les plus chaudes des États-Unis
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 19:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Baertlein

United Parcel Service

UPS.N va équiper 5 000 de ses camions bruns de climatisation dans les zones de livraison les plus chaudes, selon l'entreprise et le syndicat des Teamsters qui représente les chauffeurs de l'entreprise de livraison.

UPS s'est engagé à ajouter 28 000 camions de livraison climatisés dans son contrat national actuel . Les 5 000 mises à niveau permettront d'accélérer le processus et de soulager les chauffeurs de la chaleur torride de l'été, a déclaré le syndicat des Teamsters lundi en fin de journée.

Les 2 000 premiers véhicules préparés en vertu de l'entente seront modernisés d'ici le 1er juin 2026. La climatisation sera ajoutée à l'ensemble des 5 000 camions de livraison d'ici le 1er juin 2027 et sera répartie dans les zones de livraison les plus chaudes des Teamsters, principalement dans les États du Sud et du Sud-Ouest, a déclaré le syndicat.

L'accord prévoit également que 100 voitures de livraison seront équipées d'un système de climatisation ventilé dans le compartiment à bagages dans le cadre d'un nouveau programme pilote visant à évaluer des stratégies pour un meilleur soulagement de la chaleur.

"Nous sommes impatients de commencer à tester la climatisation dans la soute, qui est sans conteste la partie la plus chaude des voitures de livraison, explique Karla Schumann, secrétaire-trésorière de la Section locale 104 du syndicat des Teamsters à Phoenix et présidente du comité de lutte contre la chaleur dans les voitures de livraison.

