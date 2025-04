UPS va acquérir Andlauer Healthcare Group

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - UPS a trouvé un accord pour l’acquisition d’Andlauer Healthcare Group pour un total de 2,2 milliards de dollars canadiens, soit environ 1,59 milliard de dollars. Cette société, dont le siège social est au Canada, est spécialisée dans les solutions personnalisées de logistique et de transport sous chaîne du froid pour le secteur de la santé. Avec cette opération, le groupe américain va pouvoir élargir son portefeuille mondial de solutions de chaîne du froid de bout en bout.

