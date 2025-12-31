UPS trébuche, FedEx tient bon en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les transporteurs de colis américains connaissent des fortunes diverses en 2025

** Les actions d'UPS UPS.N ont chuté d'environ 21% depuis le début de l'année; son rival FedEx FDX.N a réalisé un gain modeste d'environ 3,5% au cours de la même période ** UPS a supprimé des millions de colis diluant la marge de son réseau de livraison et supprimé des dizaines de milliers d'emplois dans le cadre d'une initiative plus large visant à réduire les coûts et à donner la priorité aux activités à marge plus élevée ** FedEx a également entrepris une révision pluriannuelle de ses coûts , visant à réduire le nombre d'avions tournant au ralenti, à fermer des sites et à intégrer ses activités Ground et Express, autrefois séparées

** La faiblesse de la demande due aux changements de la politique commerciale américaine et à la suppression de l'exemption de droits de douane pour de nombreuses expéditions directes aux consommateurs a pesé sur les deux sociétés

** UPS se négocie à un ratio PE à 12 mois de 14,22, tandis que FDX se situe légèrement au-dessus à 14,48; les deux sont bien en dessous de la médiane de l'industrie de 19,33

** 13 des 30 sociétés de courtage considèrent UPS comme un "achat" ou plus, 14 comme un "maintien" et 3 comme une "vente"; la prévision médiane est de 104 $

** 18 des 30 sociétés de courtage attribuent à FDX la mention "achat" ou plus, 10 la mention "maintien" et 2 la mention "vente"; le cours médian est de 313,5 dollars