UPS s'envole grâce à des résultats solides au troisième trimestre et à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le quatrième trimestre

28 octobre - ** Les actions de la société de livraison UPS UPS.N augmentent de 18,3 % à ~105 $ dans les échanges de pré-marché

** UPS prévoit un chiffre d'affaires d'environ 24 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2025, contre 23,83 milliards de dollars estimés par Wall Street, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche unbénéfice ajustépar action de 1,74 $ au troisième trimestre, contre uneestimation de 1,30 $ par les analystes

** La société affiche des revenus de 21,41 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des attentes de 20,83 milliards de dollars

** Treize des 31 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 15 comme "conservée" et trois comme "vendue"; leur prévision médiane est de 100 $

** UPS se négocie à 12,97 fois ses estimations de bénéfices à venir, soit un peu plus que son rival Fedex FDX.N à 12,87 fois

** Jusqu'à la clôture de lundi, UPS avait chuté de 29,25 % cette année, contre une baisse de 1,46 % pour l'indice Dow Jones Transport Average .DJT .