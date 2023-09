Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS: renforcement du réseau de consignes colis en France information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 16:06









(CercleFinance.com) - UPS annonce le lancement d'un nouveau service de livraison en consignes automatiques dans plus de 300 sites à travers le territoire français, en partenariat avec Quadient, pour développer son réseau de points relais UPS Access Point en France.



Par ce partenariat avec le groupe américain, Quadient, dont l'activité consignes colis compte déjà plus de 1.000 unités en France, continue de déployer son réseau ouvert aux différents acteurs de la logistique de colis.



Ensemble, les deux acteurs travaillent activement à identifier les meilleurs emplacements pour UPS, en fonction des volumes et des contraintes existantes dans la livraison des colis. UPS Access Point compte pour l'heure plus de 6.150 points relais en France.





