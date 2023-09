Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS: rachat de MNX dans la logistique des soins de santé information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 14:43









(CercleFinance.com) - UPS a annoncé jeudi qu'il avait trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de MNX Global Logistics, un spécialiste californien des services de de transport et de logistiques pour le secteur des sciences de la vie.



Le géant américain de la messagerie explique que l'opération va lui permettre de renforcer ses outils et ses capacités dans le secteur de la santé, mais aussi dans d'autres domaines d'activité confrontés à des contraintes en termes de temps.



Dans un communiqué, UPS souligne que le savoir-faire de MNX en matière de produits radiopharmaceutiques et de logistique du froid va l'aider, lui et sa filiale d'essais cliniques Marken, à faire face à une demande croissante dans ces métiers.



L'opération, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année.





