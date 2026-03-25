 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UPS ouvre son plus grand centre logistique en Asie-Pacifique
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:23

UPS a présenté aujourd'hui son plus grand et plus avancé centre logistique en Asie-Pacifique.

Totalisant plus de 81 000 mètres carrés, le Centre international de logistique de Taoyuan (TILC) est le plus grand centre logistique d'UPS en Asie-Pacifique. Il fait plus que doubler la présence d'entrepôts d'UPS à Taïwan. Il dispose d'une technologie d'automatisation de pointe capable de doubler la productivité des clients.

Situé à cinq kilomètres de l'aéroport international de Taoyuan (TPE), le plus grand aéroport de fret de Taïwan, ce Centre offre également une connectivité rapide et fluide au réseau mondial UPS via les 22 vols qu'UPS exploite chaque semaine depuis TPE.

" Taïwan joue un rôle essentiel dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans la fabrication de semi-conducteurs et dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que la technologie médicale. Le TILC, créé pour répondre aux besoins changeants des clients, augmente la productivité, l'efficacité, l'agilité et offre aux clients une flexibilité face aux défis futurs. " a déclaré Lauren Zhao, présidente de UPS Asia Pacific Supply Chain Solutions and Freight Forwarding.

Valeurs associées

UPS (UNITED PARCEL SER.) B
99,050 USD NYSE +1,38%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank