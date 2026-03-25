UPS ouvre son plus grand centre logistique en Asie-Pacifique
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:23
Totalisant plus de 81 000 mètres carrés, le Centre international de logistique de Taoyuan (TILC) est le plus grand centre logistique d'UPS en Asie-Pacifique. Il fait plus que doubler la présence d'entrepôts d'UPS à Taïwan. Il dispose d'une technologie d'automatisation de pointe capable de doubler la productivité des clients.
Situé à cinq kilomètres de l'aéroport international de Taoyuan (TPE), le plus grand aéroport de fret de Taïwan, ce Centre offre également une connectivité rapide et fluide au réseau mondial UPS via les 22 vols qu'UPS exploite chaque semaine depuis TPE.
" Taïwan joue un rôle essentiel dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans la fabrication de semi-conducteurs et dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que la technologie médicale. Le TILC, créé pour répondre aux besoins changeants des clients, augmente la productivité, l'efficacité, l'agilité et offre aux clients une flexibilité face aux défis futurs. " a déclaré Lauren Zhao, présidente de UPS Asia Pacific Supply Chain Solutions and Freight Forwarding.
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