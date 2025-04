UPS: hausse de 4% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - UPS publie un BPA non GAAP de 1,49 dollar au titre des trois premiers mois de 2025, soit 4,2% de plus qu'à la même période en 2024, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée de 8,2% pour des revenus en baisse de 0,7% à 21,5 milliards de dollars.



Le groupe de transport de colis a vu ses revenus croitre de 1,4% pour son segment intérieur aux Etats-Unis et de 2,7% pour son segment international, mais reculer de 14,8% pour le segment supply chain, principalement du fait de la cession de Coyote.



Compte tenu de l'incertitude macroéconomique actuelle, UPS ne fournit aucune mise à jour de ses perspectives annuelles, et juge que ses mesures de reconfiguration de réseau et de réduction de coûts 'ne pourraient être plus opportunes'.





