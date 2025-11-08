 Aller au contenu principal
UPS et FedEx immobilisent leurs flottes de MD-11 après l'accident mortel de Louisville
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 08:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

FedEx et UPS clouent au sol 50 MD-11 "par excès de prudence"

*

L'avion cargo MD-11 d'UPS s'est écrasé mardi, tuant au moins 14 personnes

*

FedEx et UPS mettent en place des plans d'urgence pour éviter les perturbations

(Ajouts: immobilisation de la flotte FedEx, détails, contexte) par Rishabh Jaiswal et Dheeraj Kumar

UPS UPS.N et FedEx FDX.N ont annoncé vendredi qu'ils avaient immobilisé leur flotte combinée de plus de 50 avions cargo McDonnell Douglas MD-11 à la suite d'un accident survenu cette semaine à Louisville, dans le Kentucky, qui a tué au moins 14 personnes.

Un MD-11 d'UPS s'est écrasé mardi en fin de journée, se transformant en boule de feu quelques instants après le décollage de l'aéroport international de Louisville. Le bilan de l'accident, dont les causes font toujours l'objet d'une enquête, s'élève à 14 morts, selon un message publié vendredi par le maire de Louisville, Craig Greenberg, sur le site X .

UPS et FedEx, les plus grands transporteurs de fret au monde, ont déclaré dans des communiqués séparés qu'ils avaient immobilisé l'avion "par excès de prudence".

FedEx a déclaré qu'elle exploitait 28 MD-11 et, selon une fiche d'information d'UPS, cette dernière en avait 27 dans sa flotte avant l'accident.

"Nous avons pris cette décision de manière proactive sur la recommandation du constructeur de l'avion", a déclaré UPS dans son communiqué.

Boeing BA.N , qui a acquis le programme MD-11 lors de sa fusion en 1997 avec McDonnell Douglas, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. La production des avions MD-11 s'est achevée en 2000, et le service de transport de passagers a officiellement pris fin en 2014.

FedEx, qui possède une flotte totale de 700 avions, a déclaré qu'elle "mettait immédiatement en œuvre des plans d'urgence" pour éviter les perturbations. UPS a déclaré que ses MD-11 ne représentaient que 9 % de sa flotte.

Néanmoins, toute perturbation potentielle pourrait avoir des conséquences considérables, car FedEx et UPS sont les maîtres d'œuvre du transfert de marchandises dans le monde entier pour les grands détaillants tels qu'Amazon.com AMZN.O , Walmart

WMT.N et Target TGT.N , ainsi que pour les fabricants et les entreprises.

UPS est le premier fournisseur de services de fret aérien de l'U.S. Postal Service, transportant le courrier prioritaire et d'autres produits de courrier rapide.

LE NTSB MÈNE L'ENQUÊTE

Le National Transportation Safety Board (NTSB) dirige l'enquête sur l'accident de l'avion cargo MD-11, âgé de 34 ans, à l'aéroport de Louisville. L'avion a atteint environ 100 pieds (30,5 mètres) au-dessus du sol avant de plonger en flammes hors de la piste d'atterrissage et de détruire deux entreprises voisines.

L'un des trois moteurs de l'avion s'est détaché de l'aile gauche alors qu'il roulait sur la piste de l'aéroport de Louisville. Vendredi, les enquêteurs américains ont déclaré qu'alors qu'une sonnerie d'alarme retentissait dans le cockpit, trois pilotes d'UPS avaient tenté de prendre le contrôle de l'avion juste avant qu'il ne s'écrase.

Alors que le vol 2976 d'UPS avait commencé sans incident, une sonnerie répétitive a été entendue sur l'enregistreur vocal du cockpit de l'avion 37 secondes après que l'équipage ait demandé la poussée de décollage, a déclaré Todd Inman, membre du NTSB, à la presse.

Le NTSB prévoit de publier un rapport d'enquête préliminaire sur l'accident dans une trentaine de jours.

Le dernier accident d'avion cargo d'UPS remonte à août 2013, lorsqu'un Airbus s'est écrasé lors d'une approche à l'atterrissage sur l'aéroport international de Birmingham, en Alabama, tuant les deux membres de l'équipage.

Valeurs associées

AMAZON.COM
244,4100 USD NASDAQ +0,56%
BOEING CO
194,610 USD NYSE -0,97%
FEDEX
262,100 USD NYSE +1,24%
TARGET
91,240 USD NYSE +2,27%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
96,000 USD NYSE +2,53%
WALMART
102,630 USD NYSE +0,93%
