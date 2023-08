Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS: BPA en baisse de 23% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 13:35









(CercleFinance.com) - UPS dévoile un BPA ajusté de 2,54 dollars au titre du deuxième trimestre 2023, inférieur de 22,8% à celui de la même période en 2022, et un résultat d'exploitation ajusté de 2,9 milliards, soit une marge de 13,2%.



Le groupe de transport de colis et de logistique a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards de dollars, soit une diminution de 10,9%, une baisse tirée avant tout par le segment solutions de chaine logistique (-23,4%).



Pour refléter l'impact des négociations et d'un accord salarial récents, UPS ajuste ses objectifs annuels pour viser désormais un chiffre d'affaires d'environ 93 milliards de dollars et une marge opérationnelle ajustée d'environ 11,8%.





