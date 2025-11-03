UPS boucle l'acquisition du canadien Andlauer Healthcare Group
03/11/2025
L'opération, qui avait initialement été officialisée au mois d'avril, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du géant américain de la messagerie visant à se développer dans les services de transport dédiés aux soins de santé, qui s'était notamment caractérisée par l'acquisition de l'allemand UPS Frigo-Trans bouclée en tout début d'année.
UPS dit ainsi vouloir offrir un service de transport 'à guichet unique' avec des services s'étendant de l'emballage à l'expédition via fret aérien, en passant par le transport terrestre et la livraison sur le dernier kilomètre.
AHG s'est spécialisé dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour la santé en proposant des services logistiques adaptés et des solutions de transport spécialisé.
