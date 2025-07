UPS: baisse de 13% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 13:43









(Zonebourse.com) - UPS publie un BPA ajusté de 1,55 dollar au titre du deuxième trimestre 2025, en baisse de 13% en comparaison annuelle, avec une marge d'exploitation ajustée de 8,8% pour des revenus en retrait de 2,7% à 21,2 milliards de dollars.



Le groupe de Memphis a vu ses revenus croitre de 2,6% dans son activité de colis à l'international, mais se tasser de 0,8% dans les colis aux Etats-Unis, tandis que ses revenus en solutions logistiques ont chuté de 18,3% du fait de la cession de Coyote en 2024.



'Nous réalisons des progrès significatifs dans le cadre de nos initiatives stratégiques, et sommes convaincus que ces mesures positionnent UPS pour une meilleure performance financière à long terme et un avantage concurrentiel accru', affirme sa CEO Carol Tomé.



Compte tenu de l'incertitude macroéconomique actuelle, UPS ne fournit pas de prévisions de revenus ou de profit d'exploitation, mais confirme prévoir des dividendes d'environ 5,5 milliards de dollars, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration.





Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B 101,560 USD NYSE 0,00%