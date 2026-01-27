 Aller au contenu principal
UPS anticipe une petite hausse de ses ventes pour l'année 2026
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 14:59

Sur l'année 2025, UPS a dévoilé des résultats en repli. Sur cette période, l'entreprise internationale de livraison et de logistique a généré un chiffre d'affaires de 88,7 milliards de dollars contre 91,1 MdsUSD en 2024. Le bénéfice d'exploitation ressort à 7,9 MdsUSD contre 8,5MdsUSD il y a un an. La marge d'exploitation s'élève à 8,9% contre 9,3% l'année précédente. Le bénéfice par action est de 6,56 USD contre 6,75 USD.

Au quatrième trimestre de cet exercice 2025, les ventes s'élèvent à 24,5MdsUSD contre 25,3 MdsUSD il y a un an à la même période. Sur les trois derniers mois de 2025, le bénéfice d'exploitation consolidé s'est élevé à 2,6 MdsUSD contre 2,9MdsUSD un an avant. Le bénéfice dilué par action atteint les 2,10 USD sur ce trimestre contre 2,01 USD il y a un an.

Sur ce quatrième trimestre, le chiffre d'affaires aux Etats-Unis a baissé de 3,2% en raison d'une diminution des volumes, bien que le revenu par colis ait augmenté de 8,3%.

En revanche, à l'International, le chiffre d'affaires a crû de 2,5%, soutenue par une hausse de 7,1% du revenu par colis. La marge d'exploitation est ressortie à 17,5% contre 20,7%.

Le segment "Supply Chain Solutions" : affiche une baisse de 12,7% du chiffre d'affaires, principalement due à la réduction des volumes dans l'activité " Mail Innovations" .

Côté prévisions, UPS vise un chiffre d'affaires à environ 89,7 MdsUSD pour l'année 2026, soit une légère hausse de 1,13%. La marge d'exploitation ajustée est attendue à 9,6% contre 9,8% en 2025.

La société prévoit également d'investir environ 3 MdsUSD en dépenses d'équipement (CAPEX)

