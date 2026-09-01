UPS annonce des changements au sein de sa direction

UPS annonce que Kate Gutmann, vice-présidente exécutive et présidente des divisions International, Santé et Solutions de chaîne logistique, prend sa retraite.

Après près de 37 ans au sein du groupe, elle quittera ses fonctions le 1er septembre.

Elle restera toutefois conseillère stratégique d'UPS jusqu'en mars 2027.

Kate Gutmann a notamment contribué au développement de la logistique complexe dans la santé et piloté les activités internationales dans un contexte de profonds changements de la politique commerciale américaine.

Wilfredo Ramos lui succédera à la tête des divisions International, Santé et Solutions de chaîne logistique.

Présent chez UPS depuis plus de 20 ans, il dirige actuellement les activités en Asie-Pacifique ainsi que les services de courtage en douane.