UPS annonce 30 000 suppressions de postes en lien avec son désengagement d'Amazon
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 16:15

UPS prévoit de supprimer 30 000 emplois opérationnels supplémentaires en 2026, dans le cadre de son plan de redressement et de la fin progressive de son partenariat avec Amazon. Cette annonce intervient après une première vague de 48 000 suppressions en 2025, dépassant largement l'objectif initial de 20 000 postes. Le groupe cherche à réduire ses coûts variables, notamment en diminuant de 25 millions le nombre d'heures opérationnelles liées aux activités avec Amazon.

Selon le directeur financier Brian Dykes, ces réductions se feront principalement par attrition naturelle et pourraient inclure une nouvelle vague de départs volontaires pour les chauffeurs à temps plein. Amazon, autrefois client principal d'UPS, s'est progressivement désengagé, permettant à l'entreprise de tabler sur environ 3 milliards de dollars d'économies. Cette rupture marque un tournant stratégique majeur pour le transporteur, contraint de revoir son organisation interne et sa structure de coûts.

Malgré ces mesures de restructuration, UPS a dépassé les attentes au quatrième trimestre, signalant des signes positifs dans l'exécution du plan de redressement mené par la PDG Carol Tomé. L'action du groupe gagnait près de 2% à l'ouverture de la Bourse mardi, portée par la confiance des investisseurs dans cette stratégie de transformation.

