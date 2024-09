Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client UPS: acquisition en Allemagne dans la chaîne du froid information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 14:31









(CercleFinance.com) - Le géant américain du transport de marchandises UPS a annoncé mardi l'acquisition de l'allemand Frigo-Trans, un spécialiste des installations frigorifiques en vue de se renforcer dans la logistique des produits pharmaceutiques.



Dans un communiqué, le transporteur explique que l'opération va lui permettre de renforcer sa flotte de véhicules à température contrôlée en Europe afin de satisfaire les besoins importants émanant de ses clients issus du secteur de la santé.



Les véhicules Frigo-Trans sont conçus pour transporter des produits à différentes plages de température, allant de la cryopréservation (-196 degrés celsius) au milieu ambiant (entre 15 et 25 degrés).



Les termes financiers de l'acquisition, qui englobe également la filiale BPL de Frigo-Trans, n'ont pas été dévoilés, mais l'opération devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2025.





Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B 129,26 USD NYSE +0,29%