UPS acquiert Andlauer Healthcare Group pour 1,6 milliard de dollars

(AOF) - UPS a finalisé l'acquisition d'Andlauer Healthcare Group Inc. (AHG), une société canadienne qui propose des solutions logistiques personnalisées et des solutions de transport spécialisées dans la chaîne du froid pour le secteur de la santé. Selon les termes de l'acquisition, les actionnaires d'Andlauer Healthcare Group recevront 55 dollars canadiens par action en espèces, ce qui représente un prix d'achat total d'environ 2,2 milliards de dollars canadiens (1,6 milliard de dollars américains).

Michael Andlauer, fondateur et PDG d'AHG, dirigera UPS Canada Healthcare et AHG afin de développer les compétences spécialisées des deux entreprises et de répondre aux besoins des clients du secteur de la santé.

