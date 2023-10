Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UPS: abaissement des prévisions annuelles information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 13:24









(CercleFinance.com) - UPS abaisse ses prévisions pour 2023, s'attendant désormais à un chiffre d'affaires entre 91,3 et 92,3 milliards de dollars et à une marge d'exploitation ajustée entre 10,8 et 11,3%, principalement pour refléter l'incertitude macroéconomique mondiale.



Le groupe de logistique publie un BPA ajusté en baisse de 47,5% à 1,57 dollar au titre du troisième trimestre 2023, avec une marge opérationnelle ajustée de 7,7% pour un chiffre d'affaires de 21,1 milliards de dollars, en repli de 12,8%.



'Bien que les conditions macroéconomiques défavorables aient eu un impact négatif sur la demande mondiale, le volume qui s'est détourné pendant nos négociations collectives commence à revenir dans notre réseau', souligne la CEO Carol Tomé.





Valeurs associées UPS (UNITED PARCEL SER.) B NYSE -2.42%