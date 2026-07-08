Upergy voit ses facturations reculer de plus de 9% au 1er semestre

Upergy, société spécialisée dans les solutions énergétiques et la distribution de batteries, indique avoir enregistré des facturations de 9,8 MEUR au 2e trimestre 2026, contre 10,8 MEUR un an plus tôt. Sur l'ensemble du 1er semestre, les facturations s'établissent ainsi à 20,8 MEUR, en baisse de 9,4% par rapport à la même période de 2025.

A données comparables (périmètre et taux de change constants), le recul est toutefois plus limité (-6,6%), mettant en évidence un effet défavorable principalement lié aux variations de change, combiné à un effet de périmètre sur la période résultant de la transformation de certains magasins 1001Piles Batteries en franchises.

Selon la société, cette évolution "reflète principalement des retards temporaires de production, un environnement économique toujours attentiste sur les principaux marchés du groupe, ainsi que plusieurs décisions stratégiques destinées à améliorer durablement la rentabilité".

Grâce aux nombreuses mesures d'optimisation engagées depuis plus de 18 mois, Upergy confirme néanmoins son retour à la rentabilité, avec un EBIT supérieur à 600 000 EUR prévu au 30 juin 2026. Le groupe précise également avoir achevé le remboursement de l'intégralité de ses prêts garantis par l'Etat (PGE).