Unnatural Products et Novartis signent un accord de licence d'une valeur allant jusqu'à 1,7 milliard de dollars pour un programme cardiovasculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Unnatural Products a déclaré mercredi avoir signé un accord de licence avec Novartis NOVN.S pour développer des thérapies à base de peptides macrocycliques dans le cadre d'un programme cardiovasculaire.