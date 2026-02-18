 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Unnatural Products et Novartis signent un accord de licence d'une valeur allant jusqu'à 1,7 milliard de dollars pour un programme cardiovasculaire
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Unnatural Products a déclaré mercredi avoir signé un accord de licence avec Novartis NOVN.S pour développer des thérapies à base de peptides macrocycliques dans le cadre d'un programme cardiovasculaire.

Valeurs associées

NOVARTIS
129,000 CHF Swiss EBS Stocks +0,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank