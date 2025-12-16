Universal propose de vendre la plateforme Curve de Downtown pour obtenir l'approbation de l'UE, selon une source

Universal Music Group

UMG.AS a proposé de vendre la plateforme de services de redevances Curve pour tenter de répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son offre de 775 millions de dollars sur Downtown Music, a déclaré mardi une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les labels indépendants ont demandé que l'opération soit bloquée, invoquant des préoccupations concernant le marché numérique, l'ensemble de l'écosystème, la diversité culturelle et l'élimination d'un concurrent important

UMG, dont le groupe Virgin Music réalise l'acquisition, a présenté son offre à la Commission européenne la semaine dernière, mais n'a pas fourni de détails. Mardi, elle a réaffirmé qu'elle avait proposé une solution solide, mais n'a pas donné d'autres informations.

Curve fournit des services de comptabilité des redevances ainsi que des services de paiement et des services connexes liés aux redevances et à la gestion des droits.

La Commission a averti que l'opération pourrait entraver la concurrence (link et éliminer un rival important.

L'autorité de la concurrence de l'UE, qui a fixé au 27 février la date limite pour rendre sa décision sur l'offre d'UMG à Downtown, a demandé aux rivaux et aux clients de lui faire part de leurs commentaires sur les mesures correctives avant de décider de les accepter ou d'en exiger davantage, a déclaré une autre personne ayant une connaissance directe de l'affaire.