 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Universal propose de vendre la plateforme Curve de Downtown pour obtenir l'approbation de l'UE, selon une source
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Universal Music Group

UMG.AS a proposé de vendre la plateforme de services de redevances Curve pour tenter de répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son offre de 775 millions de dollars sur Downtown Music, a déclaré mardi une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les labels indépendants ont demandé que l'opération soit bloquée, invoquant des préoccupations concernant le marché numérique, l'ensemble de l'écosystème, la diversité culturelle et l'élimination d'un concurrent important

UMG, dont le groupe Virgin Music réalise l'acquisition, a présenté son offre à la Commission européenne la semaine dernière, mais n'a pas fourni de détails. Mardi, elle a réaffirmé qu'elle avait proposé une solution solide, mais n'a pas donné d'autres informations.

Curve fournit des services de comptabilité des redevances ainsi que des services de paiement et des services connexes liés aux redevances et à la gestion des droits.

La Commission a averti que l'opération pourrait entraver la concurrence (link et éliminer un rival important.

L'autorité de la concurrence de l'UE, qui a fixé au 27 février la date limite pour rendre sa décision sur l'offre d'UMG à Downtown, a demandé aux rivaux et aux clients de lui faire part de leurs commentaires sur les mesures correctives avant de décider de les accepter ou d'en exiger davantage, a déclaré une autre personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

UNIVERSAL MUSIC GROUP
21,7200 EUR Euronext Amsterdam -0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupures de journaux traitant du sujet de la réforme des retraites, alors que l'Assemblée nationale vote mardi le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026 ( AFP / Joël SAGET )
    Budget de la Sécu : que prévoit le texte ?
    information fournie par AFP 16.12.2025 19:00 

    Le projet de budget de la Sécurité sociale, définitivement adopté mardi, a été largement réécrit par les députés, qui ont amputé une large partie des économies initialement prévues. Suspension de la réforme des retraites, taxe sur les mutuelles, congé de naissance... ... Lire la suite

  • La directrice de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles, à la Maison Blanche à Washington, le 8 octobre 2025 ( AFP / Jim WATSON )
    Trump a "la personnalité d'un alcoolique", selon sa directrice de cabinet
    information fournie par AFP 16.12.2025 18:59 

    Donald Trump a la "personnalité d'un alcoolique", a lancé sa directrice de cabinet dans un papier retentissant publié mardi par Vanity Fair, et qu'elle a décrit après parution comme un "article à charge présenté de manière malhonnête". Susie Wiles, rouage crucial ... Lire la suite

  • Nicolas Sarkozy (C) et son épouse Carla Bruni-Sarkozy, le jour de son incarcération à la prison de la Santé, le 21 octobre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Rétractation de Takieddine: procès requis contre Sarkozy, Carla Bruni et "Mimi" Marchand
    information fournie par AFP 16.12.2025 18:58 

    Le parquet national financier a annoncé mardi demander le renvoi de onze personnes dont Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni-Sarkozy, et la "papesse des paparazzis" "Mimi" Marchand dans l'affaire de la rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad ... Lire la suite

  • Attilio Fontana, président de la région italienne de Lombardie, pose pour une photo avec un dinosaure en carton lors d'une conférence de presse pour présenter la découverte de milliers d'empreintes de dinosaures dans le parc national du Stelvio, en Italie, près des zones qui accueilleront les Jeux olympiques d'hiver e Milan-Cortina 2026, à Milan, le 16 décembre 2025. On estime que ces empreintes appartiennent à des dinosaures prosauropodes du Trias supérieur, datant de 210 millions d'années. ( AFP / Piero CRUCIATTI )
    Un "immense" ensemble d'empreintes de dinosaures découvert en Italie
    information fournie par AFP 16.12.2025 18:44 

    Des centaines de mètres d'empreintes de dinosaures, dont certaines présentent des contours remarquablement nets d'orteils et de griffes, ont été découvertes dans les Alpes italiennes, où se tiendront les jeux Olympiques d'hiver 2026, ont annoncé les autorités mardi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank