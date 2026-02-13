Universal Music reçoit un feu vert conditionnel de l'UE pour l'acquisition de Downtown

(Ajoute les commentaires de la Commission européenne et de Virgin Music, ainsi que d'autres détails) par Foo Yun Chee et Gianluca Lo Nostro

Universal Music Group

UMG.AS a obtenu vendredi l'autorisation de l'UE pour son acquisition de Downtown Music, après avoir accepté de vendre la plateforme de services de redevances de cette dernière pour répondre à des problèmes de concurrence.

L'opération, d'un montant de 775 millions de dollars, annoncée en décembre 2024 et réalisée par Virgin Music Group, filiale d'Universal, a suscité des critiques et des réactions négatives de la part d'un grand nombre de labels indépendants, qui s'inquiétaient du renforcement du pouvoir de marché d'Universal et souhaitaient que l'opération soit bloquée.

La Commission européenne, qui veille à l'application des règles de concurrence dans l'UE, a déclaré que la cession de Curve Royalty Systems, propriété de Downtown, empêcherait UMG d'avoir accès aux données commercialement sensibles de ses rivaux stockées sur Curve.

Elle a souligné la présence de rivaux sur le marché, notamment Sony Music Entertainment, Warner et des fournisseurs de services aux artistes et labels indépendants tels que Believe, Distrokid, IDOL, Kontor ou ONErpm.

L'autorité de la concurrence de l'UE a déclaré que l'accord n'augmenterait pas de manière significative le pouvoir d'UMG dans les discussions sur les licences avec Spotify, Apple Music et Amazon Music. La liste des artistes d'Universal comprend Taylor Swift, SZA, Billie Eilish et Drake.

"La décision d'aujourd'hui reflète la volonté de la Commission de promouvoir une concurrence loyale et de soutenir un paysage musical prospère et diversifié en Europe", a déclaré Valdis Dombrovskis, commissaire chargé de l'économie, dans un communiqué.

Le mois dernier, Reuters a rapporté en exclusivité l'approbation imminente de l'UE.

Downtown et Virgin Music, l'unité d'UMG qui la reprend, se sont félicités de la décision de la Commission.

"L'arrivée de l'équipe et des capacités exceptionnelles de Downtown au sein de Virgin Music Group se traduit par une plus grande souplesse et un ensemble de services plus précis pour les entrepreneurs, les artistes et les labels indépendants", ont déclaré Nat Pastor et JT Myers, co-directeurs généraux de Virgin Music Group, dans un communiqué.